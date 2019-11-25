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Назначены судьи на матчи «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

Назначены судьи на матчи «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена арбитров, которым предстоит работать на матчах российских клубов в 5-м туре Лиги Европы.

Матч группы C между «Краснодаром» и «Базелем» обслужит бригада судей из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом. В роли его ассистентов выступят Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервный рефери – Кевин Клэнси.

На встречу ЦСКА с «Лудогорцем», выступающих в группе H, назначены арбитры из Дании. Главный судья – Якоб Кехлет. Помогать ему будут Ларс Хуммельгор и Хайне Соренсен. Четвёртым арбитром выступит Йенс Моэ.

Матч «Краснодар» – «Базель» состоится на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и начнётся в 18:50 мск. ЦСКА и «Лудогорец» проведут встречу на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Оба матча пройдут 28 ноября.

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