Фанаты «Реала» встретили Неймара криками: «Уезжай в Барсу!»

Болельщики «Реала» холодно встретили бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который вместе с командой прибыл в Мадрид на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Когда футболист вышел из автобуса, фанаты прокричали ему: «Уезжай в Барсу!». Впрочем, форвард был в наушниках и никак не отреагировал на возгласы болельщиков.

Напомним, Неймар ранее выступал за «Барселону». Минувшим летом каталонский клуб и «Реал» проявляли интерес к бразильцу, но не сумели договориться с «ПСЖ» по его трансферу.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар принял участие в шести матчах французского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей.