Неймар лениво и в куртке потренировался с «ПСЖ»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар на одной из тренировок команды работал в куртке.
Во время занятия 27-летний нападающий, который лишь недавно восстановился после травмы, лениво выполнял упражнения вместе с другими игроками команды.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Esporte Interativo.
Напомним, прошлым летом Неймар пытался перейти в «Барселону», но клубы не смогли согласовать сумму трансфера.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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