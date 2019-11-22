Неймар лениво и в куртке потренировался с «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар на одной из тренировок команды работал в куртке.

Во время занятия 27-летний нападающий, который лишь недавно восстановился после травмы, лениво выполнял упражнения вместе с другими игроками команды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Esporte Interativo.

Напомним, прошлым летом Неймар пытался перейти в «Барселону», но клубы не смогли согласовать сумму трансфера.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.