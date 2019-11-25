Сабо: сборная Украины превосходит Россию тактически и по игровому стилю
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо выразил мнение, что сборная Украины одержит победу в гипотетическом матче со сборной России, который может состояться в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
«Давайте посмотрим после жеребьёвки, в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. Сине-жёлтые намного выше северного соседа. Я не изменю своего мнения, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет», — приводит слова Сабо Footboom.
Напомним, Россия и Украина будут разведены при жеребьёвке группового этапа Евро-2020.
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