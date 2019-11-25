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Тухель: не знаю, насколько сильно Зидан влюблён в Мбаппе, но он важен для «ПСЖ»

Тухель: не знаю, насколько сильно Зидан влюблён в Мбаппе, но он важен для «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» прокомментировал слова наставника мадридцев Зинедина Зидана о форварде парижан Килиане Мбаппе. Ранее Зидан заявил, что влюблён во французского нападающего.

«Зидан влюблён в Мбаппе? Не знаю, насколько сильно он в него влюблён. Для «ПСЖ» Мбаппе самый важный игрок, и мы очень рады, что он с нами. Иногда вы любите футболистов, которых не можете заполучить. К сожалению для Зидана, Мбаппе является игроком «ПСЖ», и я думаю, что у Зидана в команде достаточно игроков, которых он любит.

Мне нравятся многие игроки «Реала». Мы играем против «Реала» — команды, которая много раз выигрывала Лигу чемпионов в последние годы. Это большой вызов для нас», — приводит слова Тухеля AS.

Зидан: я влюблён в Мбаппе как в личность, но сейчас он наш соперник
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