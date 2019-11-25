Зидан: я влюблён в Мбаппе как в личность, но сейчас он наш соперник

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Это самый важный период в сезоне и большое испытание для нас в матче с сильным соперником. Мы не стремимся отомстить им за поражение в первом круге, но хотим показать хорошую игру. Я хочу, чтобы моя команда провела все 90 минут на хорошем уровне.

Я уже давно знаю Мбаппе и влюблён в него как в личность, но сейчас он наш соперник, и ничего более», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 26 ноября. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 23:00 мск. «ПСЖ» уже гарантировал себе выход в плей-офф, а «Реалу» для этого необходимо набрать два очка.