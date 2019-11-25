Гвардиола: Зинченко убедил «Манчестер Сити» в своей профпригодности

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» рассказал о состоянии игроков «горожан».



«В данный момент Зинченко травмирован. Он приехал к нам молодым игроком, усердно тренировался и убедил нас в своей профпригодности. Александр может играть на многих позициях и быстро адаптируется к новым условиям.



Я полагаю, что мы становимся лучше с каждой неделей. Многие наши ребята долгое время были травмированы. Менди залечил серьёзное повреждение, Жоау Канселу и Анхелиньо ещё осваиваются в команде. Но я очень доволен нашим прогрессом.



Габриэлу Жезусу действительно непросто. В мире нет других нападающих такого уровня, которые бы оставались скромными и принимали сложившуюся ситуацию. Очень важно отношение к делу на тренировках, и там он пашет в поте лица. Жезус говорит, что хочет работать и продолжать учиться. И это сущая правда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Гвардиола: если «Манчестер Сити» проиграет гонку, постарается в следующем сезоне