Маркиньос: «ПСЖ» повезло, что в команде есть К. Навас и Мбаппе

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я готов следовать советам тренера и выбранной им тактике. Сделаю всё от себя зависящее. К предстоящему матчу надо отнестись с максимальной серьёзностью. Перед нами стоят цели, которые надо достичь. В этом сезоне мы стараемся играть максимально стабильно в каждом матче.

Кейлор Навас — превосходный вратарь, и он очень важен для нашей команды. Килиан Мбаппе — игрок, который берёт на себя ответственность. Нам повезло, что он в нашей команде», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «ПСЖ» состоится сегодня, 26 ноября. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 23:00 мск. «ПСЖ» уже гарантировал себе выход в плей-офф, а «Реалу» для этого необходимо набрать два очка.