Геркус: если спорт имитация войны, то мы переживаем третью мировую
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном отстранении России от спорта на четыре года, что может затронуть и футбол.
«Если, как говорят, спорт — это имитация войны, то мы переживаем третью мировую. Ну, пусть лучше так...», — написал Геркус в своём твиттер-аккаунте.
Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому агентства ввести санкции по отношению к России: отстранение от всех соревнований на четыре года (в том числе под эгидой МОК, ФИФА и УЕФА), а также лишение России всех международных турниров. Ранее появилась информация, что сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда.
Илья Геркус был на посту президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год.
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