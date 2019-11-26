Геркус: если спорт имитация войны, то мы переживаем третью мировую

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном отстранении России от спорта на четыре года, что может затронуть и футбол.

«Если, как говорят, спорт — это имитация войны, то мы переживаем третью мировую. Ну, пусть лучше так...», — написал Геркус в своём твиттер-аккаунте.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому агентства ввести санкции по отношению к России: отстранение от всех соревнований на четыре года (в том числе под эгидой МОК, ФИФА и УЕФА), а также лишение России всех международных турниров. Ранее появилась информация, что сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда.

Илья Геркус был на посту президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год.