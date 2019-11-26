Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глава РУСАДА: Россию могут отстранить от Евро-2020

Глава РУСАДА: Россию могут отстранить от Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил возможного отстранения сборной России от чемпионата Европы – 2020.

«Насколько это вероятный сценарий, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи? Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА», — приводит слова Гануса BBC.

Ранее сообщалось, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019