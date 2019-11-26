Глава РУСАДА: Россию могут отстранить от Евро-2020

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил возможного отстранения сборной России от чемпионата Европы – 2020.

«Насколько это вероятный сценарий, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи? Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА», — приводит слова Гануса BBC.

Ранее сообщалось, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.