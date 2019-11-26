Глава РУСАДА: Россию могут отстранить от Евро-2020

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил возможного отстранения сборной России от чемпионата Европы – 2020.
«Насколько это вероятный сценарий, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи? Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту ВАДА. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА», — приводит слова Гануса BBC.
Ранее сообщалось, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
- 26 ноября 2019
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
05:01
-
04:02
-
03:50
-
03:11
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:50
-
00:48
-
00:44
-
00:30
-
00:21
-
00:08
-
00:00
- 25 ноября 2019
-
23:48
-
23:46
-
23:25
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:35
-
22:21
-
21:57
-
21:49
-
21:33
-
21:10
-
21:08