Караваев: «Зенит» постарается победить и «Лион», и «Спартак»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил важность предстоящего матча с «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:55 мск.



«Какой матч более важный – с «Лионом» или со «Спартаком»? Все важные. Мы не делим матчи по важности. Постараемся выиграть оба. Я чувствую себя хорошо, готов на сто процентов. Надеюсь, помогу команде добиться положительного результата.



Что касается отсутствия у «Лиона» Мемфиса Депая, мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. Насколько я знаю, заменивший Депая футболист забил гол. Это быстрая и опасная команда.



Слова Шатова? Мне сложно ответить на этот вопрос. «Лейпциг» и «Лион» – разные команды. Но очень сильные. Прежде всего в атакующем плане. Я бы не хотел вдаваться в подробности насчёт сильных и слабых сторон соперника. У «Лиона» прежде всего очень сильные игроки в атаке. Естественно, есть и свои слабости. Тренеры нам подскажут, как использовать их», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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