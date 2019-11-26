Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Караваев: «Зенит» постарается победить и «Лион», и «Спартак»

Караваев: «Зенит» постарается победить и «Лион», и «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил важность предстоящего матча с «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:55 мск.

«Какой матч более важный – с «Лионом» или со «Спартаком»? Все важные. Мы не делим матчи по важности. Постараемся выиграть оба. Я чувствую себя хорошо, готов на сто процентов. Надеюсь, помогу команде добиться положительного результата.

Что касается отсутствия у «Лиона» Мемфиса Депая, мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. Насколько я знаю, заменивший Депая футболист забил гол. Это быстрая и опасная команда.

Слова Шатова? Мне сложно ответить на этот вопрос. «Лейпциг» и «Лион» – разные команды. Но очень сильные. Прежде всего в атакующем плане. Я бы не хотел вдаваться в подробности насчёт сильных и слабых сторон соперника. У «Лиона» прежде всего очень сильные игроки в атаке. Естественно, есть и свои слабости. Тренеры нам подскажут, как использовать их», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» — «Лион». Прогноз: Семак и Дзюба провалят главный матч осени
Ничья – это максимум, на который может претендовать «Зенит». Чемпиона РПЛ ждёт тяжёлая битва.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019