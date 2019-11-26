Милевский мечтает услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте
Украинский нападающий «Динамо-Брест» Артём Милевский сообщил, что он мечтает услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте.
«В этом баре это нормальное явление, но когда-нибудь и в Бресте прозвучит эта мелодия. Как в Борисове, в Минске и так далее. Всех с чемпионством, люблю всех. Дай бог!» — сказал Милевский.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что брестское «Динамо» в нынешнем сезоне впервые стало чемпионом Беларуси. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.
Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором четырёх забитых мячей.
Милевский уснул в машине под We are the champions после празднования чемпионства
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