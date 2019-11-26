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Руди Гарсия: у «Зенита» очень сильные игроки в атаке, но есть и слабые стороны

Руди Гарсия: у «Зенита» очень сильные игроки в атаке, но есть и слабые стороны
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«У „Зенита“ очень сильные игроки в атаке: Артём Дзюба, Сердар Азмун. В игре с этой командой сложно комбинировать и маневрировать. Считаю, дома „Лион“ провёл хороший матч, хоть там и пришлось сравнивать счёт во втором тайме. У обеих команд есть и сильные, и слабые стороны — главное, кто как ими воспользуется.

Не надо считать, что в атаке у нашей команды только одна надежда — Мусса Дембеле. У нас есть и другие сильные футболисты впереди, например Бертран Траоре. Признаюсь, я не сразу раскусил его, не сразу понял, что он за футболист и на что именно он способен. Но работой на тренировках Бертран доказал, что достоин игрового времени и места в стартовом составе. Кроме того у нас есть и другие исполнители, которые могут забить и принести результат», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

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