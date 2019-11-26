Анчелотти: в «Наполи» нет внутренней борьбы, Де Лаурентис близок к команде

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» прокомментировал конфликт в команде.



«В клубе нет внутренней борьбы, нет противостояния клуба и команды. Все пытаются проанализировать, почему наши выступления оказались не такими, как ожидалось. Прежде всего это касается наших выступлений в Серии А, потому что в Лиге чемпионов мы, по сути, на ходу.



Президент Аурелио Де Лаурентис близок к команде и близок ко мне. Я бы сказал, что он слишком близок, так как звонит мне каждый день! Пока он оплачивает телефонные счета, всё в порядке», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.



Напомним, конфликт между Аурелио Де Лаурентисом и игроками клуба возник в начале ноября. Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Игроки проигнорировали требование президента и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам. Позже президент «Наполи» обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов.

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