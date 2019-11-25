Президент «Наполи» оштрафует игроков клуба на € 2,5 млн

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начал штрафовать игроков команды, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, футболисты неаполитанского клуба будут оштрафованы на общую сумму в € 2,5 млн. Одним из первых игроков «Наполи», кого коснулись санкции, оказался полузащитник Аллан — он вынужден заплатить € 200 тыс. Отмечается, что ранее у Аллана возникли разногласия с Эдоардо Де Лаурентисом, сыном президента клуба.
Напомним, конфликт между Аурелио Де Лаурентисом и игроками клуба возник в начале ноября. Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Игроки проигнорировали требование президента и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам. Позже президент «Наполи» обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов.
- 25 ноября 2019
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