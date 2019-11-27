Голкипер «Байера» Градецки: в первой игре «Локомотив» был другим, он был лучше

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:0).



«Хороший матч, мы неплохо играли. Конечно, сегодня нам немного повезло с первым мячом. Но после этого я был рад помочь команде при выходе один на один Антона Миранчука. Во втором тайме мы доминировали и заслужили эту победу. По поводу сейва — да, это хорошо, что он был в офсайде. В первой игре я допустил ошибку, сегодня же рад, что смог помочь команде. Это прекрасное чувство. Удар Крыховяка? Да, я был не очень уверен, когда ловил этот матч, да и мяч был скользким. Самое важное — я не сделал ошибку и после этого отыграл хороший матч.



«Локомотив» был другим в первой игре, он был лучше. Но мы хорошо сыграли сегодня. Возможно, форма «Локомотива» немного хуже, чем два месяца назад. По поводу шансов на выход из группы, я возьму русского пива и посмотрю матч «Ювентус» — «Атлетико». Но нет ничего лучше, чем словацкое и чешское пиво. У нас всё хорошо, мы на втором месте в группе. Надеюсь, «Атлетико» проиграет сегодня. Хотел бы я видеть Алексея Миранчука у себя в команде? Я видел его голы и удары. Могу себе представить, что «Байер» тоже заинтересовался.

Бывал ли я в Санкт-Петербурге В юности, когда мне было 18 лет, я играл в турнире Валентина Гранаткина. Мы действительно хотим быть в этой группе и играть в Санкт-Петербурге, это важно фанатов сборной Финляндии», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.