Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» обыграл «Атлетико» благодаря голу Дибалы и вышел в плей-офф ЛЧ

«Ювентус» обыграл «Атлетико» благодаря голу Дибалы и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который забил со стандарта в компенсированное время первого тайма.

Таким образом, туринский «Ювентус» оформил досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. Борьбу за вторую путёвку в следующую стадию турнира ведут мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер», которые имею в своём активе 7 и 6 очков соответственно. Московский «Локомотив» ранее потерял шансы на еврокубковую весну, набрав в 5 матчах 3 очка.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Дибала – 45+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019