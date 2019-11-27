«Ювентус» обыграл «Атлетико» благодаря голу Дибалы и вышел в плей-офф ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который забил со стандарта в компенсированное время первого тайма.



Таким образом, туринский «Ювентус» оформил досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. Борьбу за вторую путёвку в следующую стадию турнира ведут мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер», которые имею в своём активе 7 и 6 очков соответственно. Московский «Локомотив» ранее потерял шансы на еврокубковую весну, набрав в 5 матчах 3 очка.