«Ювентус» обыграл «Атлетико» благодаря голу Дибалы и вышел в плей-офф ЛЧ
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который забил со стандарта в компенсированное время первого тайма.
Таким образом, туринский «Ювентус» оформил досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. Борьбу за вторую путёвку в следующую стадию турнира ведут мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер», которые имею в своём активе 7 и 6 очков соответственно. Московский «Локомотив» ранее потерял шансы на еврокубковую весну, набрав в 5 матчах 3 очка.
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