В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

Польский нападающий немецкого клуба Роберт Левандовски оформил покер. Для этого игроку понадобилось всего 14 минут и 31 секунду. Таким образом, Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов, утверждает OptaJean.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, главный арбитр встречи Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. После поляк отметился ещё тремя забитыми мячами — на 60-й, 64-й и 67-й минутах. Еще по одному мячу в этой встрече забили Леон Горецка и Корентин Толиссо.