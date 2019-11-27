Левандовски — после покера «Црвене Звезде»: должен признаться, я одержим голами
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал забитые им четыре мяча в ворота «Црвены Звезды» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Вынужден признаться… Я одержим голами», — написал Левандовски в своём «твиттере».
Отметим, что всего в Лиге чемпионов Левандовски забил 46 мячей. Он стал 5-м игроком, кому покорилась эта отметка. Больше него в турнире забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (113), Рауль (71) и Карим Бензема (63).
В текущем сезоне за «Баварию» Левандовски, с учётом всех клубных турниров, забил 27 голов и отдал 1 голевую передачу, проведя 20 матчей. За мюнхенский клуб 31-летний нападающий выступает с 2014 года. Его контракт с чемпионом Германии рассчитан до лета 2023 года.
Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов
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