Ракицкий: на «Спартак» даже мотивировать не надо

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий сравнил матчи со «Спартаком» со встречами киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра» в чемпионате Украины.

«Впечатления от встречи со „Спартаком“ — как от матчей „Динамо“ (Киев) — «Шахтёр». Ажиотаж сумасшедший. Море болельщиков, полный стадион. Тут даже мотивировать не надо. Ходить, биться, драться, показывать игру и заработать 3 очка.

Что касается того, бывало ли в моей карьере, чтобы партнёра по команде персонально обкладывали половыми органами болельщики соперника, то такого не встречал. В сборной Дзюбу это расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает голы, помогает команде», — приводит слова Ракицкого «Фонтанка».