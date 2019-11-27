Ракицкий: от нас с Ивановичем так просто не убежишь

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, как ему играется с партнёром по центру обороны в клубе Браниславом Ивановичем.
«Иванович — опытный футболист с большим багажом. Мне с ним легко, а вот как ему со мной – это у него надо спросить. «Зенит» пропустил меньше всех мячей, но есть к чему стремиться: вообще не пропускать. Мы с Ивановичем не медленные. От нас так просто не убежишь. Плюс есть какая-то взаимосвязь между Браниславом и мной. Он мне подсказывает. У нас всё отработано и по щелчку. С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё», — приводит слова Ракицкого «Фонтанка».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место. В активе сине-бело-голубых 39 очков после 17 туров.
- 27 ноября 2019
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