Алисон: «Наполи» хотел приобрести меня, но я был намерен перейти в «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер признался, что до его перехода в английский клуб им интересовался «Наполи».
«Наполи» хотел приобрести меня. Ко мне обратился президент неаполитанского клуба, но если бы я перешёл из «Ромы» в «Наполи», я бы поставил себя в сложную ситуацию в итальянском чемпионате. Официально это нельзя назвать дерби, но между командами действительно крупное противостояние. Конечно, я уважаю «Наполи», и у них сильный состав. Против них всегда было тяжело играть, особенно когда они дома. Но я был твёрдо намерен перейти в «Ливерпуль». И это произошло.», — приводит слова Алисона The Independent.
В этом сезоне бразильский вратарь принял участие в шести матчах за «Ливерпуль» в Премьер-лиге, оставив свои ворота в неприкосновенности лишь однажды.
- 27 ноября 2019
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