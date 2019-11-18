Миньоле: Алисон остался бы №1 «Ливерпуля», даже если бы забил в свои ворота

Бельгийский вратарь Симон Миньоле рассказал, почему в летнее трансферное окно он принял решение перейти из «Ливерпуля» в «Брюгге».
«Я мог бы остаться, если бы имел шанс побороться за место в основном составе. Но я имел возможность выйти на поле только в случае травмы Алисона. Но сразу после возвращения в строй он бы вернулся в ворота. Даже если бы Алисон забил гол в свои ворота, он бы всё равно остался номером один. Какой был смысл мне оставаться в „Ливерпуле“?
Я не жалею, что ушёл. Я ни разу не подумал: «Вот чёрт, „Ливерпуль“ же борется за чемпионский титул, а я ушёл». Конечно, я мог бы остаться, зарабатывать деньги, бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Но если вы не являетесь игроком основного состава, то всё оценивается по-другому. Поэтому я предпочёл играть в основе «Брюгге», чем стать чемпионом Англии в качестве резервного голкипера «Ливерпуля», — приводит слова Миньоле Liverpool Echo.
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