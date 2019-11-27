Ассоциация игроков Италии намерена помочь оштрафованным футболистам «Наполи»

Президент Ассоциации игроков Италии (AIC) Дамиано Томмаси заявил, что организация готова оказать помощь футболистам «Наполи», которые подверглись большим штрафам со стороны руководства клуба.



Ранее стало известно, что игроки неаполитанского клуба будут оштрафованы на общую сумму в € 2,5 млн. Одним из первых игроков «Наполи», кого коснулись санкции, оказался полузащитник Аллан — он вынужден заплатить € 200 тыс.



«Ситуация в „Наполи“ странная и крайне необычная. Мы поговорили об этом с командой и предоставили игрокам возможность проконсультироваться с нами. Теперь нам нужно выяснить, какие претензии к игрокам выдвигает клуб. Я могу подтвердить, что вопрос о тренировке должен решаться исключительно тренером. Анчелотти публично заявил, что не согласен с указаниями президента „Наполи“ Аурелио Де Лаурентиса», — приводит слова Томмаси Sky Sport Italia.

Президент «Наполи» оштрафует игроков клуба на € 2,5 млн