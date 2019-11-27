Тренер «Лудогорца»: Дзагоев отличный футболист. Надеюсь, он покажет лучшую игру

Наставник «Лудогорца» Алекси Желязков поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.



«Я не буду в подробности вдаваться, мы приехали со всеми, кто сможет сыграть в завтрашнем матче. Мы настроены выйти и играть, для нас будет лучше, чтобы завтра матч Лиги Европы для нас закончился хорошо. Нам предстоят ещё тяжёлые матчи впереди.



Дзагоев — отличный футболист, надеюсь, он покажет завтра свою лучшую игру, но ЦСКА известен тем, как играет, и завтра они будут стараться это показать.



Поражение в матче с „Эспаньолом“ стало для нас большим ударом, 6:0. По тренировкам видно, что преодолели, но обидно, что потеряли три очка. Что же тут поделаешь.



Что касается длинной «скамейки», я хочу подтвердить слова Гончаренко. Да, у нас 20 человек, которые могут выйти и играть. Голкиперы? В таком важном матче важно иметь трёх вратарей, всё может произойти», — передаёт слова Желязкова корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

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