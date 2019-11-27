Чеферин — Путину: чемпионат мира в России прошёл идеально

Президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил уверенность, что Россия достойно проведёт домашние матчи чемпионата Европы 2020 года.

«Чемпионат мира в России прошёл идеально, и эти два товарища (на встрече присутствовали помощник президента Игорь Левитин и глава РФС Александр Дюков. — Прим. „Чемпионата“) знают, что я вовсе не дипломат, поэтому говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен, что чемпионат мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», — приводит слова Чеферина ТАСС.

Функционер поблагодарил Путина за приглашение в Санкт-Петербург.

«Для меня это радость и большая честь не только потому, что Санкт-Петербург — один из 12 городов, которые примут Евро-2020, а также потому, что сегодня здесь состоится матч клуба „Зенит“, на котором мы будем присутствовать. Мы в УЕФА рады, что футбол в России приобретает всё большее значение», — добавил словенец.