М. Кержаков: «Спартак» — не середняк и никогда им не будет

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«По поводу нашего следующего матча: «Спартак» — это «Спартак». Они не середняк и никогда им не будут. Это та команда, которая является для любой другой команды одним из главных медиаторов. Настрой на эту команду всегда особенный. Никогда нельзя говорить так, что они середняк. Во-первых, это неуважительно. Во-вторых, как я уже сказал, «Спартак» — это «Спартак», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 19:00 мск.