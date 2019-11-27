М. Кержаков: самым нервным было начало 2-го тайма, когда пошёл навал «Лиона»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).
«В голове сидел вчерашний матч «Реала» и «ПСЖ», где хозяева в концовке пропустили два мяча и в итоге сыграли вничью. Мы пытались сохранить концентрацию до последней секунды и финального свистка.
Игра Денайера в опорной зоне никак не удивила, мы отталкивались от своей игры. Для меня самым нервным моментом игры было начало второго тайма, когда пошёл своеобразный навал от «Лиона». Мы ожидали этого, и этот отрезок был важен, нельзя было пропустить. Мы сдержали их и забили гол. Но у «Лиона» хорошие игроки, и нам пришлось их сдерживать, от этого и подсели.
Я слышал заряды про брата и про себя. Очень приятно, спасибо большое. Но я был весь в игре и старался следить за эпизодами матча.
На ноль всегда приятно играть, но самое главное — победа, сейчас она вдвойне приятна. Не помню, были ли моменты у «Лиона», скоро просмотрим моменты и поймём, насколько они были острые.
В следующем матче в Лиге чемпионов будем настраиваться только на победу. Как можно выходить на матч с другими мыслями?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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