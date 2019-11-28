Дзюба — об оскорблениях: пусть кто-то лает, вякает — я спокойно делаю своё дело

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков.

«У меня была непростая неделя? Не понимаю, о чём вы. Не знаю, откуда это всё берётся. Я просто радуюсь, пусть кто-то лает, вякает — я спокойно делаю своё дело. Буду отвечать на поле. Заметьте, я нигде не комментирую. Кто-то там всё раздувает, а все всему верят. Кто-то там, чего-то… Я не собираюсь к каждому ходить, что-то доказывать и объяснять. Время придёт сейчас, посмотрим», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, что фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5). Через несколько дней оскорбления в адрес форварда звучали во время матча 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» (0:0).