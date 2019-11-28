Месси получил жёлтую карточку за симуляцию в матче с дортмундской «Боруссией»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 75-й минуте счёт в пользу хозяев — 3:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил жёлтую карточку за попытку симулировать фол в штрафной площади соперника.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, его ассистентами выступают Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Карим Абед.



«Барселона» набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» (4) и пражская «Славия» (2).