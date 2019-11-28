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Гол вратаря и «парашютик» в стиле Алекса. Топ-10 мячей октября в ПФЛ

Гол вратаря и «парашютик» в стиле Алекса. Топ-10 мячей октября в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Профессиональная футбольная лига на своём официальном канале в YouTube опубликовала подборку 10 лучших голов, забитых в матчах турнира в октябре.

В список, составленный с учётом итогов голосования болельщиков, вошёл гол голкипера «Краснодара-3» Дениса Адамова, а также «парашютик» в исполнении Александра Столяренко из «Сокола», похожий на знаменитый удар бывшего полузащитника «Спартака» Алекса Мескини по воротам «Ростова» в 2009 году.

Полностью список авторов голов выглядит следующим образом:

1. Валерий Альшанский («Сатурн»)
2. Роман Изотов («Химик-Арсенал»)
3. Никита Поляков («Ленинградец»)
4. Валерий Захаров («Акрон»)
5. Бутта Магомедов («Алания Владикавказ»)
6. Александр Столяренко («Сокол»)
7. Василий Черов («Черноморец»)
8. Андрей Разборов («Иртыш»)
9. Алексей Бердников («Волгарь»)
10. Денис Адамов («Краснодар-3»).

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