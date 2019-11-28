Широков — о словах Дзюбы: он любит сериалы с гладиаторами, это близкая ему тема

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова нападающего Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.

«Спартак» — «Зенит» — это война между клубами на футбольном поле. Была ли это война для меня? Можно обозначать это так, как хотите: принципиальный матч, дерби двух столиц. Условно можно и войной назвать, но на футбольном поле – не более. Дзюба, как мне показалось, имел в виду, что это война на поле, противоборство. Он любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому это близкая ему тема. Я его понял именно так», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.