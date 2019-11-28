Пономарёв: если ЦСКА крупно одолеет «Лудогорец», им надо дать звание героев СССР

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча «армейцев» с «Лудогорцем» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня нужно побеждать, с таким счётом проиграть в Разграде — себя не уважать. Победа со счётом хотя бы 2:0 будет удачным результатом. Победа 5:0, которая нужна для прохода дальше, это фантастика. Но выиграть «армейцам» нужно обязательно, чтобы себя уважать. Сборная России с говном играет и выигрывает, начинаем сразу возносить свою команду, а потом играем с Бельгией, и всё становится на свои места. Если ЦСКА обыграет крупно «Лудогорец», то им надо присваивать звание героев СССР.

Провальный сезон ЦСКА в еврокубках? Это просто у нас футбол такой бездарный, как показатель — игра наших с бельгийцами. То, что ЦСКА обыграл «Реал» два раза — это просто стечение обстоятельств. Команда играет так, как позволяет ей противник.

У нас нет ни одного футболиста европейского уровня. Играл бы Головин не в «Монако», а в «Барселоне», то сидел бы на лавке. Чалов в Англии? Там он сядет наглухо в запас. Англичане любят играть в верховые мячи, должен быть силовой нападающий. Федя вообще не ставит голову, он ещё и трусоват. В прошлом году ему просто повезло. Он понадеялся, что всегда будет так играть: на отскоках и ошибках противника. Нужно самому искать мяч, а не наоборот.

Сегодня будет основной состав, потому что это матч престижа. Нужно выигрывать во что бы то ни стало. Положить всё на карту, но выиграть», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня, 28 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20:55 мск.