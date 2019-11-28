Ривалдо: если Месси получит «Золотой мяч», это будет справедливо

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал информацию о том, что обладателем «Золотого мяча» — 2019 станет аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси.

«Если Месси получит «Золотой мяч», это будет справедливо. Но поскольку мы не знаем критериев присуждения награды, то нам следует подождать и посмотреть, что произойдёт.

Я не верю, что Месси уговаривал Неймара вернуться в «Барселону». Конечно, они часто общаются, потому что играли вместе и являются хорошими друзьями. Но я сомневаюсь, что Месси решил взять на себя роль президента или спортивного директора «Барселоны», — приводит слова Ривалдо A Bola со ссылкой на Betfair.

Напомним, ранее Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.