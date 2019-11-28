Лучшие передачи 13-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоподборку лучших передач 13-го тура английской Премьер-лиги.



В тройку вошли голевые передачи защитника «Саутгемптона» Райана Бертранда на форварда Дэнни Ингза в матче с «Арсеналом» (2:2), форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре на нападающего Рауля Хименеса в игре с «Борнмутом» (2:1), а также нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина на форварда Лукаса Моуру в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

Видео доступно на «Чемпионате».



Лидером английской Премьер-Лиги после 13 туров является «Ливерпуль», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (29), третье — «Манчестер Сити» (28).

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

Расписание матчей чемпионата Англии по футболу сезона-2019/2020