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Лучшие передачи 13-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Лучшие передачи 13-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Предлагаем вашему вниманию видеоподборку лучших передач 13-го тура английской Премьер-лиги.

В тройку вошли голевые передачи защитника «Саутгемптона» Райана Бертранда на форварда Дэнни Ингза в матче с «Арсеналом» (2:2), форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре на нападающего Рауля Хименеса в игре с «Борнмутом» (2:1), а также нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина на форварда Лукаса Моуру в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

Видео доступно на «Чемпионате».

Лидером английской Премьер-Лиги после 13 туров является «Ливерпуль», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (29), третье — «Манчестер Сити» (28).

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