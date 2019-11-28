Лучшие передачи 13-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Предлагаем вашему вниманию видеоподборку лучших передач 13-го тура английской Премьер-лиги.
В тройку вошли голевые передачи защитника «Саутгемптона» Райана Бертранда на форварда Дэнни Ингза в матче с «Арсеналом» (2:2), форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре на нападающего Рауля Хименеса в игре с «Борнмутом» (2:1), а также нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина на форварда Лукаса Моуру в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).
Видео доступно на «Чемпионате».
Лидером английской Премьер-Лиги после 13 туров является «Ливерпуль», который набрал 37 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (29), третье — «Манчестер Сити» (28).
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Расписание матчей чемпионата Англии по футболу сезона-2019/2020
- 28 ноября 2019
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:35
-
19:13
-
19:08
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:26
-
18:23
-
18:14
-
17:53
-
17:51
-
17:42
-
17:37
-
17:17
-
17:11
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:23
-
15:55
Партнерский контент