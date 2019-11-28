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Сульшер: игроки «Манчестер Юнайтед» заслуживали победы в матче с «Астаной»

Сульшер: игроки «Манчестер Юнайтед» заслуживали победы в матче с «Астаной»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной» (1:2).

«Мы хорошо сыграли. Временами наша команда действовала превосходно, но были отрезки, когда мы позволяли сопернику прижимать нас к собственным воротам. Мы заплатили за это в концовке.

«Астана» провела выдающиеся 10 минут во втором тайме. Это послужит уроком для наших парней. В то же время у нас были шансы. Сегодня много игроков отлично дебютировали за «Манчестер Юнайтед».

С нетерпением ждём матча с АЗ. Наши парни многое выучили сегодня и дали мне пищу для размышления. Я очень доволен многими из них. Мне жаль, что им не удалось одержать победу. Они этого заслуживали», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

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