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«Реал» готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков за Погба

«Реал» готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков за Погба
Футбол / Англия 0

Руководство мадридского «Реала» намерено усилить состав команды полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, сообщает El Desmarque.

В минувшее летнее трансферное окно «Реал» уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки. Теперь «сливочные» готовы сделать «красным дьяволам» новое предложение о покупке 26-летнего француза, включающее двух игроков — полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано.

Поль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию клуба ещё на один сезон.

В нынешней кампании Погба отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Сейчас французский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

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