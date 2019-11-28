Почеттино: верю, что мы с «Тоттенхэмом» ещё пересечёмся

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал свой уход из лондонского клуба.

«Я бы хотел поблагодарить Джо Льюиса и Дэниела Леви за предоставленную мне возможность стать частью истории «Тоттенхэм Хотспур». Хотел бы также поблагодарить всех, кого я встретил в «Тоттенхэме», персонал клуба и всех футболистов за эти пять с половиной лет.



Наконец, хотел бы особо отметить фанатов, которые делают этот клуб таким замечательным благодаря своей фантастической поддержке.



Я приложил все усилия для достижения целей, о которых меня просили на нашей первой встрече. Были как сложные задачи, так захватывающие успехи.



С наилучшими пожеланиями на будущее! Я уверен, что мы снова пересечёмся», — приводит слова Почеттино Daily Mail.