Почеттино: верю, что мы с «Тоттенхэмом» ещё пересечёмся

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал свой уход из лондонского клуба.
«Я бы хотел поблагодарить Джо Льюиса и Дэниела Леви за предоставленную мне возможность стать частью истории «Тоттенхэм Хотспур». Хотел бы также поблагодарить всех, кого я встретил в «Тоттенхэме», персонал клуба и всех футболистов за эти пять с половиной лет.
Наконец, хотел бы особо отметить фанатов, которые делают этот клуб таким замечательным благодаря своей фантастической поддержке.
Я приложил все усилия для достижения целей, о которых меня просили на нашей первой встрече. Были как сложные задачи, так захватывающие успехи.
С наилучшими пожеланиями на будущее! Я уверен, что мы снова пересечёмся», — приводит слова Почеттино Daily Mail.
- 28 ноября 2019
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