Матвеев: поведение Ари — дело «Краснодара». Решим, как нам поступить

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал удаление нападающего команды Ари в концовке домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

«Ари, наверное, немного захлестнули эмоции. Так бывает, это футбол. Его поведение — это наше клубное дело, мы рассмотрим это нашим коллективом и решим, как нам поступить.

В Мадриде мы будем рассчитывать на Берга и Игнатьева — двух хороших нападающих. Думаю, что не будет никаких проблем. Конечно, Ари — нападающий чуть другого плана, нежели Игнатьев и Берг. С точки зрения тактики это, конечно, потеря. Тем не менее другие игроки нападения в состоянии показать качественный футбол, на что мы и надеемся.

Если говорить дальше об Ари, то, конечно, в клубе даётся оценка такому поведению. Мы всегда обсуждаем подобное. Он и сам прекрасно понимает, что он перебрал с эмоциями. Ари сам уже об этом сказал. Повторюсь, такое случается, это футбол, всё бывает», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.