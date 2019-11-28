«Краснодар» выучил урок «Базеля». Теперь нужно побеждать «Хетафе»

Расклады перед игрой

Для гостей «Краснодара» — футболистов «Базеля» матч на юге России уже не имел какого-либо турнирного значения. Швейцарцы ещё в 4-м туре обеспечили себе выход в 1/16 финала, а вот для «быков» победа над лидером группы могла серьёзно увеличить шансы на выход в плей-офф.



Впрочем, даже домашние три очка не гарантировали бы команде Матвеева выход из группы, как и поражение не сулило бы вылет из турнира.

Газинский вернулся в старт «быков»

После победного матча с «Трабзонспором» тренерский штаб «Краснодара» сделал две перестановки в составе команды, одна из которых была особенно интересной. Заменив Фернандеша, Юрий Газинский впервые в нынешнем сезоне вышел на поле в старте «быков» после травмы. Кроме того, место Стоцкого занял Вандерсон.

Преимущество «Краснодара»

Начало матча в «Краснодаре» прошло с серьёзным преимуществом хозяев. «Быки» больше владели мячом и практически не позволяли сопернику добираться до собственной штрафной. Тем не менее опасность у чужих ворот они создать не могли. Лишь один из пяти ударов «Краснодара» в первые полчаса игры был нанесен из пределов штрафной площади – Вандерсон отлично обыграл защитника, но не попал в ближний угол.



«Краснодару» не хватало концентрации на подступах к чужой штрафной. Хозяева часто ошибались при передачах, а потому и не могли взломать оборону гостей.

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Чудо-спасение защитника «Базеля»

Лишь на исходе первого получаса игры, команда Матвеева сумела организовать по-настоящему опасный момент. Ари продвинулся вперёд, а затем проникающей передачей вывел Вандерсона один на один с вратарём соперника. Бразилец круто перекинул мяч через Йонаса Омлина, но вовремя подоспел защитник гостей. Сильван Видмер вынес летящий мяч прямо с ленточки ворот.

Повреждение Газинского

За несколько минут до перерыва краснодарских болельщиков напугал Юрий Газинский. В стыке с соперником российский полузащитник получил неприятный удар по колену и упал на газон. Покинуть поле Юрий смог только в компании врачей «Краснодара». Тем не менее спустя минуту хавбек всё же нашёл в себе силы вернуться в игру.

Неудачный старт второго тайма

В начале второй половины встречи игра у «Краснодара» расстроилась. Хозяева так же владели инициативой, но интереснее атаковали швейцарцы. На 47-й минуте гости даже затеяли неплохой подход к воротам Крицюка. Окафор сделал скидку на радиус штрафной, а Фрай пробил с лёта. Но удар, к счастью, у форварда не получился.

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Долгожданный гол

Лишь на 70-й минуте «быки», наконец, смогли распечатать ворота соперника. В чужой штрафной площади Ари получил мяч, а затем молниеносно убрал его под себя. Защитник швейцарцев не успел за форвардом и ударил его по ногам. Рефери тут же указал на точку.



Исполнить одиннадцатиметровый вызвался сам потерпевший. К радости болельщиков, Ари спокойно попал точно в левый нижний угол ворот и вывел свою команду вперёд.

«Краснодар» выстоял, а Ари удалили

Конец матча команды провели в обоюдно острых атаках. Однако горазд ближе к голу были гости. Уже в компенсированное время швейцарцы воскрыли оборону хозяев двумя передачами – Фрай отправил Видмера в забег по правому флангу, тот сделал навес, а Пюлюлю с убойной позиции пробил головой, но к счастью промахнулся.



Когда матч уже близился к завершению главный герой встречи Ари схлопотал вторую жёлтую карточку. Нападающий повёлся на провокацию Альдеренте и, отмахиваясь, ударил его по лицу. Главный рефери встречи Бобби Мадден был неумолим – за неспортивное поведение он удалил форварда.



В матче с «Базелем» «Краснодар» в итоге выстоял и заработал три очка, но теперь «быкам» придётся проводить решающую встречу в ЛЕ без Ари.



Будущий соперник команды Матвеева «Хетафе» обыграл «Трабзонспор», поэтому к игре 6-го тура Лиги Европы россияне и испанцы подойдут с 9 очками в активе. Так что для выхода из группы «быкам» нужна только победа.