«Рома» разгромила «Истанбул» в Лиге Европы, «Боруссия» М обыграла «Вольфсберг»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» принимал «Рому». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали нападающие «Ромы» Джастин Клюйверт и Эдин Джеко, а также полузащитник римлян Жордан Верету, реализовавший пенальти.

В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла в Граце на стадионе «Меркур-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил хавбек «Боруссии» Ларс Штиндль, отличившийся на 60-й минуте после передачи защитника Оскара Вендта.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».