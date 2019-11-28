«Рома» разгромила «Истанбул» в Лиге Европы, «Боруссия» М обыграла «Вольфсберг»
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» принимал «Рому». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Авторами голов стали нападающие «Ромы» Джастин Клюйверт и Эдин Джеко, а также полузащитник римлян Жордан Верету, реализовавший пенальти.
В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла в Граце на стадионе «Меркур-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол забил хавбек «Боруссии» Ларс Штиндль, отличившийся на 60-й минуте после передачи защитника Оскара Вендта.
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Лига Европы. Группа J. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 3
Рома
Рим, Италия
0:1 Верету – 30' (пен) 0:2 Клюйверт – 40' 0:3 Джеко – 45'
Лига Европы. Группа J. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Окончен
0 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
0:1 Штиндль – 60'
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