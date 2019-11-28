Бистрович: ЦСКА верил, что может обыграть «Лудогорец» со счётом 4:0

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:1).
«У нас было много моментов, но мы не сумели забить. Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать. Просто нужно отрабатывать это всё на тренировках, больше анализировать.
Да, мы верили, что можем обыграть 4:0, всегда, когда есть шансы надо верить. Мы хорошо начали, но не успели забить в первые 15-20 минут.
Мы все молодые футболисты и все эти матчи в Европе это для опыта, для нас, но сейчас мы концентрируемся на игре против Тулы», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА, набрав 2 очка, занимает последнее, четвёртое место в группе H Лиги Европы. «Армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
- 28 ноября 2019
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