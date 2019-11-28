Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бистрович: ЦСКА верил, что может обыграть «Лудогорец» со счётом 4:0

Бистрович: ЦСКА верил, что может обыграть «Лудогорец» со счётом 4:0
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:1).

«У нас было много моментов, но мы не сумели забить. Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать. Просто нужно отрабатывать это всё на тренировках, больше анализировать.

Да, мы верили, что можем обыграть 4:0, всегда, когда есть шансы надо верить. Мы хорошо начали, но не успели забить в первые 15-20 минут.

Мы все молодые футболисты и все эти матчи в Европе это для опыта, для нас, но сейчас мы концентрируемся на игре против Тулы», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 2 очка, занимает последнее, четвёртое место в группе H Лиги Европы. «Армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

ЦСКА и «Локомотив» полетят в Испанию туристами. Шансов на выход из группы нет
Гол Чалова – единственная хорошая новость для «армейцев».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019