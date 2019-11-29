Эмери: «Арсенал» по-прежнему первый в группе и может выйти в плей-офф ЛЕ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:2).

«Мы потерпели поражение, но что касается Лиги Европы — есть последний матч, чтобы выполнить задачу. В первом тайме «Арсенал» продемонстрировал прогресс и имел много возможностей, чтобы забить, но не воспользовался ими.

Начало второго тайма сложились хорошо, но затем мы утратили контроль на четверть часа и не сумели изменить результат. Команда пыталась отыграться, но не создала каких-либо явных возможностей, чтобы забить.

Я настроен позитивно, но в то же время реалистично. Мы проиграли хорошему сопернику. Команда прибавила, если сравнивать с предыдущим матчем, и мы по-прежнему первые в группе. Остаётся возможность выйти в плей-офф, хотя упущен шанс сделать это уже сегодня», — приводит слова Эмери BT Sport.

«Арсенал», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице. «Айнтрахт» (9) — на 2-м месте. Далее идут «Стандард» (7) и «Виктория Гимарайнш» (2).