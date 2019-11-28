Все ненавидят Эмери. Его отставки ждут даже игроки

«Арсенал» в этом сезоне дико лихорадит: за последние пять туров АПЛ «канониры» набрали всего два очка, хотя ещё в начале октября они располагались на третьем месте в турнирной таблице. Буквально за месяц команда рассыпалась, а главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери превратился в мишень для насмешек и критики. Отставки Эмери требуют все, начиная от бывших игроков клуба и заканчивая действующими футболистами, не говоря уже о фанатах команды.

«Арсенал» перестал побеждать при Эмери

Прежде всего недовольство работой Унаи связано с результатами команды. «Канониры» начали своё падение в матче 9-го тура чемпионата Англии, уступив на выезде «Шеффилд Юнайтед». Дерзкий новичок АПЛ не тушевался, действовал уверенно и периодически создавал моменты у ворот «Арсенала», один из которых завершился взятием ворот. Подопечные Эмери не смогли добиться даже ничейного результата – атака «канониров» выглядела крайне блекло: «Арсенал» нанёс 9 ударов по воротам Дина Хендерсона (из них – 3 в створ), но по-настоящему опасным получился лишь дальний выстрел Гранита Джаки. Большинство ударов «Арсенала» были из-за пределов штрафной, «канониры» с трудом проникал в штрафную площадь «Шеффилд Юнайтед». Показатель xG (ожидаемые голы) «Арсенала» составил 0,95, в то время как средний показатель «канониров» по сезону – 1,39.

В следующем туре «Арсенал» принимал на своём поле «Кристал Пэлас». Сам матч закончился вничью 2:2, но куда важнее здесь инцидент, который произошёл в середине второго тайма. Капитан «канониров» Гранит Джака был заменён на 61-й минуте встречи. Покидая поле, он был освистан болельщиками «Арсенала», после чего устроил настоящий перформанс – швейцарец бросил капитанскую повязку, всячески демонстрируя своё недовольство поведением фанатов. После этого Джака не появлялся на поле в составе «канониров», а также был лишён той самой повязки, которую он в сердцах швырнул Обамеянгу.

Вслед за матчем с «Кристал Пэлас» были ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном» в АПЛ, а также с «Виторией» в Лиге Европы. Помимо этого, «Арсенал» проиграл на выезде «Лестеру» в чемпионате Англии, а чуть позже вылетел из Кубка лиги, уступив «Ливерпулю» в серии пенальти.

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Безвыигрышная серия «Арсенала» под руководством Эмери составляет на данный момент 6 матчей:

• 27.10.2019, АПЛ: «Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 2:2;

• 30.10.2019, Кубок Лиги: «Ливерпуль» – «Арсенал» – 5:5 (пен. 5:4);

• 02.11.2019, АПЛ: «Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 1:1;

• 06.11.2019, Лига Европы: «Витория» – «Арсенал» – 1:1;

• 09.11.2019, АПЛ: «Лестер» – «Арсенал» – 2:0;

• 23.11.2019, АПЛ: «Арсенал» – «Саутгемптон» – 2:2.

Игра «Арсенала» оставляет желать лучшего

Помимо результатов, работу тренера определяет игра, которую показывает команда под его руководством. В последних трёх матчах «Арсенал» попросту «возили»:

• «Витория» нанесла по воротам «Арсенала» 16 ударов (4 из них – в створ), в то время как «канониры» пробили 6 раз и попали в створ лишь однажды;

• «Лестер» 19 раз пробил по воротам Бернда Лено (7 из них – в створ), на счету «Арсенала» – 8 ударов, в створ пришёлся только один;

• «Саутгемптон», занимающий предпоследнее место в АПЛ, нанёс 21 удар по воротам «канониров» (5 из них – в створ), в то время как «Арсенал» пробил 11 раз (5 из них – в створ).

В каждом из этих матчей «Арсенал» много владел мячом, однако большой выгоды из этого владения извлечь не удалось.«Канониры» стали хуже играть как в обороне, так и в атаке. «Арсенал» пропустил 13 мячей за последние 6 встреч – почти столько же, сколько за все предыдущие матчи (13 матчей и 14 пропущенных мячей). При этом значительно упала результативность – 11 голов в последних 6 матчах, в то время как в предыдущих 13 встречах было забито 27 мячей. Стоит отметить матч Кубка лиги против «Ливерпуля», который закончился вничью в основное время со счётом 5:5. Настоящее безумство, которое внесло серьёзные коррективы в статистку «канониров».

Эмери поддержал Джаку в конфликте с фанатами

Вернёмся к инциденту, который произошёл во время матча с «Кристал Пэлас». Болельщики «Арсенала» и до этого не очень-то любили Гранита Джаку, а после назначения его капитаном требования к нему только возросли. Швейцарский хавбек в начале сезона-2019/20 был крайне неубедителен и много ошибался, отчего негатив вокруг него только нарастал.

После конфликта Джаки с фанатами «Арсенала» Эмери был крайне осторожен в словах, комментируя свою позицию по этому поводу: «Как тренер, я несу ответственность за команду. Нам нужен такой игрок, как Гранит Джака, но я не знаю, сыграет ли он снова за «Арсенал». Пока Джака не готов». Болельщики «канониров» категорически против возвращения Джаки, а поведение Эмери в данной ситуации лишь добавляет негатива к нему со стороны поклонников «Арсенала».

Да, Джака взбесился, но вот что вытворяли другие капитаны «Арсенала» Черная магия повязки.

Против Унаи все – игроки, болельщики, ветераны клуба. Бывший капитан «канониров» Тони Адамс заявил, что команда перестала прогрессировать при Эмери. По информации DailyMail, покинуть «Арсенал» намерены Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Лидеры «канониров» фактически объявили ультиматум – они останутся в клубе только в том случае, если Эмери уйдёт из «Арсенала».

Испанский специалист оказался в сложной ситуации, и выйти из неё победителем будет крайне трудно. Кандидаты на пост главного тренера «Арсенала» называются самые разные – начиная от Маурисио Почеттино и заканчивая Микелем Артетой, который является помощником в тренерском штабе «Манчестер Сити». Критика в адрес Унаи, по большей части, является обоснованной, хоть и крайне агрессивной. Когда, если не сейчас выправлять ситуацию? Лучше бы как можно раньше, ведь на матче с «Айнтрахтом» ожидаются баннеры «Emeryout».