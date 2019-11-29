Бонуччи: хотел бы избежать встречи с «Тоттенхэмом» Моуринью в плей-офф ЛЧ

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признался, что в плей-офф Лиги чемпионов не хотел бы встретиться с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», который недавно возглавил португальский специалист Жозе Моуринью.

«Я хотел бы избежать встречи с «Тоттенхэмом». В некоторых матчах Моуринью может дать своей команде что-то дополнительное. Но до февраля и марта ещё далеко. Моуринью знает, как заставить своих футболистов играть лучше в матчах плей-офф.

Что касается ситуации с Криштиану Роналду, мы всё обговорили и прояснили. Важно, что, когда кто-то не в хорошей форме, всегда есть другой игрок, готовый заменить его», — приводит слова Бонуччи Goal.

«Ювентус», набрав 13 очков в 5 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов.