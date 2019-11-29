Фабиньо может пропустить до 10 матчей «Ливерпуля» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может пропустить больше месяца из-за травмы лодыжки, сообщает Daily Mail.

26-летний бразилец получил повреждение в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Хавбек был заменён на 19-й минуте встречи.

В «Ливерпуле» опасаются, что сроки восстановления Фабиньо составят 4-6 недель. При худшем раскладе он может пропустить до 10 матчей.

В декабре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Ред Булл Зальцбург» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, встретятся в гостях с «Астон Виллой» в Кубке английской лиги, выступят на клубном чемпионате мира и проведут пять матчей в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Фабиньо забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса в 19 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах.