Бывший полицейский признан невиновным в гибели 96 болельщиков «Ливерпуля»

Суд вынес вердикт по делу бывшего полицейского Дэвида Даккенфилда, который обвинялся в непредумышленном убийстве по неосторожности 96 болельщиков «Ливерпуля» в матче полуфинала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» на стадионе «Хиллсбро» в 1989 году.
Как сообщает CNN, суд выслушал более шести недель доказательств и после 14 часов слушаний вынес оправдательный вердикт Даккенфилду, который был главным начальником полиции Южного Йоркшира в апреле 1989 года и отвечал за безопасность в этом матче. Это уже второй раз, когда бывший полицейский предстал перед судом. Ранее присяжные не смогли вынести вердикт в 2019 году.
Напомним, давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль», повлекла смерть 96 болельщиков «Ливерпуля». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.
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