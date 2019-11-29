«Зенит-84» представит коллекцию одежды, вдохновлённую чемпионством 1984 года

«Зенит» и петербургский бренд уличной одежды Anteater объявляют о запуске капсульной коллекции, посвящённой первой победе команды в чемпионате страны.



Основу коллекции составили базовые вещи для повседневного гардероба, выполненные в традиционных цветах клуба: футболки, кофты с капюшоном и хлопчатобумажные свитеры с высоким воротом на молнии.

При создании «Зенит» Х Anteater авторы взяли за основу советскую спортивную одежду середины 80-х, дополнив классические модели современным мешковатым кроем и ретрофутуристичной типографикой.

В линейку также вошли футболки с коротким рукавом, на лицевой стороне которых изображены главные тренеры, возглавлявшие «Зенит» на пути к чемпионству в 1984 и 2019 годах, — Павел Садырин и Сергей Семак. С обратной стороны нанесены номера 19 и 84. Сегмент аксессуаров представлен лыжной шапкой с кисточкой и шарфом крупной вязки — отличительными деталями футбольного болельщика середины 80-х, — а также небольшой, но вместительной поясной сумкой.

Место для документальной фиксации коллекции было выбрано неслучайно: именно в стенах СКК 21 ноября 1984 года «Зенит» обыграл харьковский «Металлист» в решающем матче на пути к золоту. В качестве моделей выступили футболисты чемпионского состава 1984-го Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов и Сергей Дмитриев, действующие игроки сине-бело-голубых Михаил Кержаков, Бранислав Иванович и Алексей Сутормин, а также болельщики клуба.



Продажа линейки «Зенит-84» X Anteater откроется 1 декабря в официальных магазинах клуба на «Газпром Арене» и Невском, 20, а также на shop.fc-zenit.ru.