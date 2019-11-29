Головин: хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе

Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил желание видеть больше соотечественников в европейских клубах.



«Я хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе в сильных чемпионатах. Это был бы большой плюс для нашего футбола и сборной России. Знаю точно, что наши парни хотят играть в Европе, но не всегда есть вариант, куда пойти», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 12 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.