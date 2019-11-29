Головин: хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе
Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил желание видеть больше соотечественников в европейских клубах.
«Я хотел бы, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе в сильных чемпионатах. Это был бы большой плюс для нашего футбола и сборной России. Знаю точно, что наши парни хотят играть в Европе, но не всегда есть вариант, куда пойти», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 12 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.
Видео: тренировка Головина и других игроков «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
- 29 ноября 2019
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:08
-
14:01
-
13:59
-
13:57
-
13:42
-
13:42
-
13:35
-
13:18
-
13:13
-
13:13
-
12:58
-
12:48
-
12:46
-
12:19
-
12:05
-
12:03
-
11:25
-
11:07
-
10:58
Партнерский контент