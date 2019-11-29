Экс главный врач «Спартака» прокомментировал массовое заболевание игроков «Сочи»

Бывший главный врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с массовым заболеванием игроков «Сочи».
«К сожалению, подобные заболевания могут быть связаны с погодными условиями. Минус пять градусов и сильный ветер — не сахар. Главное, чтобы там не оказалось передаточной инфекции, нужно выявить источник. Узнать, кто и когда заболел, потом изолировать его, а со остальными заниматься ежечасно. Но если учитывать молодость и крепость организма, ситуация может выправиться в ближайшие дни.
Вполне вероятно, что мог заболеть один человек, а остальные заразились от него, если это гриппозное состояние. Если это острое респираторное заболевание, то этому должно сопутствовать серьёзное переохлаждение. Но я больше склоняюсь к гриппу в какой-либо форме.
Если говорить о возможностях игрока, который всю неделю температурил, — ничего хорошего. По моей практике, такой игрок должен ещё неделю быть без температуры, чтобы прийти в оптимальное состояние.
Скорее всего, это острый тонзиллит. Это и есть то самое ангинозное состояние, которое тут может быть у игроков. У «Сочи» квалифицированный главный врач, он со всем справится и обязательно выправит ситуацию», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 ноября 2019
-
19:31
-
19:11
-
19:06
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:19
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:12
-
16:58
-
16:48
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:08